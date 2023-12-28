رنا رئيس تفجر سر مفاجيء وراء انفصالها عن خطيبها.. ظهر بعد الخطوبة

خرجت الفنانة رنا رئيس عن صمتها لتتحدث لأول مرة عن سبب انفصالها عن خطيبها يسري علي، بعد فترة قصيرة من خطبتهما، وجاء ذلك خلال لقائها الأخير ببرنامج "تفاعلكم".

رنا رئيس تكشف سبب انفصالها عن خطيبها لأول مرة

صرحت رنا رئيس بإن سبب انفصالها عن خطيبها هو اختلاف شخصيتها عنه، ما أدى إلى اختلافهما في وجهات النظر بشكل دائم وبالتالي تكرار وقوع الخلافات بينهما، حيث قالت: "أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالاتها".

رنا رئيس وخطيبها السابق يسري علي

وأضافت: "لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، لأنها مشاعر حقيقية، وانفصلنا عشان كان في خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة".

رنا رئيس وخطيبها السابق يسري علي

وكان خطيب رنا رئيس السابق قد طلب خطبتها خلال لقائها مع الاعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، حيث سألتها منى عن حالتها العاطفية وشريك حياتها ليخرج حينها يسري من وسط الجمهور ويضع خاتم الخطبة في يدها أثناء الحلقة.

رنا رئيس وخطيبها السابق يسري علي

رنا رئيس تنتظر عرض أحدث أفلامها عصابة عظيمة

على صعيد آخر، تنتظر الفنانة الشابة رنا رئيس عرض أحدث أفلامها "عصابة عظيمة" بمختلف دور العرض السينمائي، ويشاركها بطولته نخبة من النجوم أبرزهم إسعاد يونس، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وعنبة، وفرح الزاهد.

رنا رئيس من فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، والتي تجسدها إسعاد يونس، فقدت بصرها نتيجة حادث أليم، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.