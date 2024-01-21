معلش .. مروة ناجي في صدارة تريند "تويتر" بعد طرح أحدث أغنياتها

تصدرت الفنانة مروة ناجي، قائمة تريندات منصة التغريدات المصغرة "تويتر"، بعد طرحها أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "معلش"، حيث جذب البوستر عيون الجماهير.

مروة ناجي بإطلالة كلاسيكية على بوستر “معلش”

وتألقت مروة ناجي على البوستر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ولوك جذاب خطف أنظار الجمهور، كما شاركت متابعيها بصورة من الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة:" معلش ".

وأضافت مرو ناجي خلال تعليقها على الصورة: "الأغنية من كلمات محمد صالح اللباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا".

وكانت المطربة مروة ناجي، قد طرحت في موسم الصيف الماضي، أغنية بعنوان "أبو الغضب"، وهي من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وتولت توزيعها عبر المنصات شركة ديجيتال ساوند.