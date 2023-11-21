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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

2 ديسمبر.. مروة ناجي تحيي حفلاً غنائيًا في الإسكندرية

مروة ناجي
مروة ناجي

تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء حفلاً غنائيًا بمسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، في تمام 7 مساء، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

وروجت مروة ناجي لحفلها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، البوست الرسمي للحفل، وعلقت قائلة: أيام قليلة وأقابل أغلى جمهور على قلبي في الدنيا  بمسرح مكتبة الإسكندرية يوم السبت ٢ ديسمبر الساعة 7 مساء.

وكانت آخر أعمال مروة ناجي اغنية أبو الغضب، والذي نالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أغنية "أبو الغضب"، لـ مروة ناجي، من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع حازم السعيد، وميكس وماستر ميشو مالك.

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