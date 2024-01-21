العربى الأفريقى يبحث عن معالجة محاسبية مناسبة للمتعثرين

علمت «الوفد» أن بنك العربى الافريقى الدولى يبحث عن معالجة محاسبية مناسبة لديون بعض المتعثرين من عملاء البنك غير المنتظمين فى السداد، أو الذين توقفوا عن السداد نتيجة تعثرهم ماليًا. يذكر أن العربى الافريقى الدولى يعد من أكبر البنوك التى تقوم بتمويل مشروعات ضخمة لشركات ورجال أعمال وكيانات صناعية كبيرة. كانت محفظة القروض الائتمانية بالنك قد بلغت مع نهاية سبتمبر الماضى 5 مليارات دولار وسجل البنك ارتفاعًا فى صافى الدخل من العائد وصل إلى 357 مليون دولار، كما ارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 433 مليون دولار. أما أرباح البنك فقد سجلت وفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن البنك مع نهاية سبتمبر الماضى 338 مليون دولار قبل الضرائب والمخصمات، وكانت نسبة النمو بالبنك فقد بلغت 50٪ بقيمة 66 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.