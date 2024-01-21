ليفربول يدك شباك بورنموث برباعية بأقدام نونيز وجوتا في الدوري الإنجليزي

أنتصر ليفربول على نظيره بورنموث برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".



سجل الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول سجل الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث.



أضاف ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني والثالث في الدقائق 70، و79 على نحو الترتيب.



قبل أن يحرز داروين نونيز الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 90، ليتقدم الريدز برباعية نظيفة.



ترتيب ليفربول وبورنموث:

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

