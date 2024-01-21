عاجل
علاقة مقلقة بين الالتهاب المزمن والفقر وخطر الوفاة ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدًا.. محاكمة دكتور تجميل بتهمة التعدي على شقيقة زوجته

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر غدًا الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل لاتهامه بالتعدى على شقيقة زوجته بأكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر تلقت بلاغا تقدمت به "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س. م" (مشكو فى حقه)، لقيامه بالتعدى على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

 

كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام.

 

الجريدة الورقية