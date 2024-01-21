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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدا.. الحكم على المتهمين بالتخلص من عامل في منشأة القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر غدا الاثنين، محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمها على المتهمين بالتخلص من عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدام أحدهما.

 

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وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

 

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

 

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