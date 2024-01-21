ضبط 4 طن ملح مجهول المصدر بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم، اليوم الأحد، حملة تموينية ،علي الأسواق بدائرتي بندر طنطا وبسيون؛ لتشديد الرقابة التموينية والمرور علي الأسواق والمصانع والمحلات العامة وضبط المخالفات التموينية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ففي مركز ومدينة بسيون تم تشكيل حملة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ضمت سعودى الجارية مدير إدارة بسيون، ونضال سعيد المفتش بالإدارة، وادوارد رمسيس المفتش بالإدارة،

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مصنع مخلل بدون ترخيص، و ضبط 2 طن علف حيواني بدون بيانات داخل مصنع أعلاف حيوانية، و ظبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر بداخل أحد مخازن المواد الغذائية، وتحرير عدد 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات بقالة.

وفي مدينة طنطا تم شن حملة شارك فيها، مفتشو المديرية أحمد ورد، و خالد مرعي، ومحمود برغوث، أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد محل مستلزمات طبية وذلك لحيازته عدد 14 ألف و325 إبرة إزالة عصب الأسنان و كحول ومطهر ومسحات طبية منتهية الصلاحية طبقاً لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليها.

و تحرير محضر جنح ضد محل مستلزمات طبية وذلك لحيازته عدد 138 ملعقة حلق وماسكات وأنابيب طبية منتهية الصلاحية طبقاً لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون عليها.

كما تم تحرير محضر جنح ضد محل مستلزمات طبية وذلك لحيازته 250 لتر بعدد 10 عشرة جيركن كحول زنة الواحد 25 لتر بدون أي بيانات تفيد مصدره أو تاريخ الانتاج والانتهاء

