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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي ضربة قوية لمخططات إثيوبيا

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الصومالي

علق د. أحمد عبدالدايم، أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الإفريقية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصومالي، موضحًا أن مصر ترى دولة الصومال شريكا تاريخيا، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، موضحًا أن مصر ترفض التعامل مع الصومال كدولة مفككة أو منفصلة.

 لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الصومالي

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وأشار إلى أن مصر تدعم الحوار الوطني بين الأطراف الصومالية لتجاوز الخلافات، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لـ"صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد".

وشدد على لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يمثل ضربة قوية لمخططات إثيوبيا، مؤكدًا أن مخططات إثيوبيا تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الصومال وتحويله إلى ساحة للصراعات، مشددًا على أن مصر تقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن الصومال باعتباره دولة عربية لها حقوق علينا.

وأوضح د. أحمد عبدالدايم، أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الإفريقية، أن إثيوبيا تعيش على الصراع وتصنعه إذا لم يكن موجودًا وهذا ليس بجديد على تاريخها.

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح لأي جهة بتهديد الصومال، وذلك تعليقًا على اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: "مش هنسمح أن حد يمس الصومال ومحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها، خاصة إذا طلبت الصومال تدخل مصر".

وجه رسالة إلى إثيوبيا قائلًا: "أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أمر متاح بالطرق التقليدية، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها، زي اتفاقكم مع أرض الصومال طبعًا محدش هيوافق عليه".

مصر ترفض التدخل في شئون الصومال:
أكد أن موقف مصر واضح من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، وهو الرفض بالتدخل بشئون الصومال ودعم وحدة وسلامة أراضيها.

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