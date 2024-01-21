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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية
الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 21 يناير، على انخفاض، بلغ نسبته نحو 0.27 %، ما يعادل 28.110 نقطة، ليصل عند مستوى 10 آلاف و290.630 نقطة.

 

الأسهم القطرية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 258 مليونًا و493 ألفًا و211 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليونًا و340 ألفًا و161.534 ريال، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات.

 

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مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

 

 الأسهم البحرينية

 

أغلق الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 21 يناير، على ارتفاع، بمقدار 0.75 نقطة، ليصل عند مستوى 1,992.48 نقطة، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع المال.

 

 كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.99 تقطة، بارتفاع قدره 1.68 نقطة، عن معدل أقفاله السابق.

 

 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 355 ألفًا و871 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 113 ألفًا و291 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 34 صفقة.

 

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