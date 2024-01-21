إصابة طالب بمدرسة التجارة فى "جبل النجار" بالفيوم فى مشاجرة بفناء المدرسة

أصيب طالب فى مدرسة جبل النجار التجارية التابعة لادارة ابشواى التعليمية بالفيوم إثر مشاجرة بين الطلاب عقب انتهاء امتحان اليوم فى فاء المدرسة، أصيب الطالب بجرح فى الرقبة طوله 20 سم وتم نقله الى المستشفى المركزى فى ابشواى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الشواشنة بإصابة محمد جلال عبد العزيز 16 سنة - طالب في الصف الأول بمدرسة جبل النجار التجارية التابعة للمركز بقطع ذبحي بالرقبه نتيجة مشاجرة بين الطلبه داخل فناء المدرسة بعد إنتهاء امتحان اليوم. وعلي الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الطالب إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الشواشنة برئاسة رئيس مباحث المركز والسيطرة على المشاجرة وتبين فرار المتسببن فيها.وي كثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتسبب في المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمه في المشاجرة وضبط المتهم بإصابة الطالب بقطع ذبحي بالرقبه. تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

إصابة 3 فى حادث آخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب ثلاث اشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه للدراجة النارية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدم بالسيارة ، تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، على طريق حي الشيخ بمدينة الفيوم ,

انتقلت على الفوؤ اجهزة الشرطة وسيارات الاسعاف ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وإيداعهم في قسم الطوارئ لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لهما.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.