محافظ شمال سيناء يلتقي القنصل الإيطالي

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد بالسيد فيديريكو نوفيلينو، القنصل الإيطالي في مصر والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش، خلال زيارته إلي المحافظة، بحضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالقنصل الإيطالي علي أرض المحافظة، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، مشيرًا إلي أن جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا من أوائل الذين التقوا الرئيس السيسي عقب أحداث غزة، لافتًا إلي أن الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية في السفينة الإيطالية محل تقدير من الجانب المصري.

وأشار المحافظ، إلى التواصل المستمر مع القادة والعاملين في السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري وتذليل كافة العقبات أمام عمل الفريق الطبي العامل في السفينة.

بدوره وجه القنصل الإيطالي الشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية على المساعدة في إجلاء الرعايا الايطاليين من قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر لوزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء على التيسيرات المقدمة أمام طاقم العمل في السفينة الإيطالية بميناء العريش.

وأكد القنصل الإيطالي، استمرار المستشفى الإيطالي العائم بالعريش في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإجراء الجراحات الطبية اللازمة، بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية.

وأشار القنصل الإيطالي، إلى الدور الكبير الذي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في احتواء الموقف في قطاع غزة وإيقاف الحرب، فضلًا عن استقبال المساعدات المتنوعة وإرسالها الي أهالي القطاع.

وعقب اللقاء قام القنصل الإيطالي بزيارة تفقدية إلي معبر رفح البري وزيارة السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري.