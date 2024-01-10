سالم شتيوي: يجب توفير الدواء ومواجهة النقص في الأصناف وإزالة أسبابه

قال النائب سالم شتيوي سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه للمناقشة العامة، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان "إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.

وأضاف النائب سالم شتيوي أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تزداد تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

التغيرات في هياكل السكان

وتابع شتيوي أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.

وأضاف النائب سالم شتيوي سالمان أن الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وأوضح أنه عندما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وطالب سالم شتيوي سالمان النواب بضرورة توفير الدواء ومواجهة النقص في بعض الأصناف وإزالة الأسباب المؤدية لذلك .

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد فتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر ، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ ،المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة .