الشيوخ يناقش آثار الأزمات العالمية على قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء

افتتح المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة، لمناقشة طلب مناقشة عامة المقدم من النائب سالم ستيوي سالمان، وأكثر من 20 عضوا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية، التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وكان النائب سالم شتيوي سالمان، قد تقدم بطلب مناقشة عامة، استنادًا لنصي المادتين 132 و 254 من الدستور وإعمالا لنصي المادتين 107 و 108 ممن لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، بشأن ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية، التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.