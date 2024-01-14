موزمبيق يحرج منتخب مصر..الفراعنة تتعادل بصعوبة في بداية المشوار الأفريقي

أمم أفريقيا

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بصعوبة بهدفين لكليهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.

سجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.

قبل أن يسجل ويتي لاعب موزمبيق الهدف الأول في الدقيقة 55، بعدما أرسل ماكاندزا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها ويتي الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت على يسار الشناوي لتسكن الشباك، بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز سيلسيو باوكي ثاني الأهداف لموزمبيق من هجمة مرتدة.

وفي الوقت الإضافي، سجل منتخب مصر هدف التعادل من ركلة جزاء نجح محمد صلاح في تنفيذها في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي.

صلاح

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر نقطة واحدة نقاط في بداية مشواره الأفريقي وموزمبيق أيضا، مع انتظار مباراة غانا والرأس الأخضر في نفس المجموعة.

وصف المباراة

بعدها في الدقيقة 10، انطلاقة من مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.

وفي الدقيقة 18، مرر رينيلدو ماندافا تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بعدها تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء مرت لكنها تذهب خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

حاول تريزيجيه إضافة الهدف الثاني للفراعنة، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 34 أعاد محمد حمدي للخلف الكرة بعد كرة عرضية لكنها كانت قريبة من الدخول لمرمى ليتألق الشناوي ويخرجها بعيدا إلى ركلة ركنية.

سقط الشناوي على الأرض ودخل الجهاز الطبي من أجل علاج حارس الفراعنة بعد شعوره بآلام، ليتوقف اللقاء قبل أن يستأنف.

في شوط ثاني مغاير، سجل ويتي لاعب موزمبيق الهدف الأول في الدقيقة 55، بعدما أرسل ماكاندزا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها ويتي الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت على يسار الشناوي لتسكن الشباك.

بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز سيلسيو باوكي ثاني الأهداف لموزمبيق من هجمة مرتدة.

وفي الدقيقة 64، أصيب حجازي مدافع منتخب مصر في رأسه بعد احتكاكه مع لاعب موزمبيق ليتلقى ضربة في رأسه ليسقط على الأرض، ويتدخل الجهاز الطبي للفراعنة من أجل علاجه.

وفي الدقيقة 68 قرر فيتوريا إجراء تبديلين بإخراج محمود حسن تريزيجيه، ومحمد هاني، وإشراك عمر كمال عبدالواحد، وعمر مرموش.

وفي الدقيقة 71 حاول زيزو تسجيل هدف التعادل للفراعنة، وسدد كرة قوية لكنها تمر فوق العارضة.

وفي الدقيقة 78 قرر فيترويا إخراج محمد النني، ويشرك إمام عاشور بدلا منه.

حاول بعدها مرموش تسجيل هدف التعادل بعد كرة عرضية من ركنية اخرجها دفاع موزمبيق لتصل إلى مرموش الذي يسددها على الطائر لكنها تمر بجوار القائم.

بعدها في الدقيقة 82 فرصة للفراعنة بعد كرة عرضية من زيزو أخرجها دفاع موزمبيق، قبل أن يضربها لاعب آخر من موزمبيق رأسية جانبية لتصل إلى صلاح الذي يسددها بجوار القائم.

ثم في الدقيقة 84 تبديل جديد للفراعنة، وخرج أحمد سيد زيزو، وشارك بدلا منه أحمد حسن كوكا.

استمرت محاولات الفراعنة من أجل تسجيل هدف التعادل لكن دفاع موزمبيق كان يقظا ومنع منتخب مصر من إحراز هدف.

وفي الوقت الإضافي، سجل منتخب مصر هدف التعادل من ركلة جزاء نجح محمد صلاح في تنفيذها في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، بعدما منح حكم اللقاء ضربة جزاء للفراعنة بعد اللجوء لتنقية الفيديو التي أكدت وجود مخالفة على موزمبيق بعد تدخل لاعبها على قدم مصطفى محمد.