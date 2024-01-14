إصابة في الرأس لحجازي بمباراة مصر وموزمبيق

أصيب حجازي مدافع منتخب مصر في رأسه بعد احتكاكه مع لاعب موزمبيق ليتلقى ضربة في رأسه ليسقط على الأرض، ويتدخل الجهاز الطبي للفراعنة من أجل علاجه.



ويتأخر منتخب مصر أمام موزمبيق بهدفين لهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الأن في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" .



، سجل ويتي لاعب موزمبيق الهدف الأول في الدقيقة 55، بعدما أرسل ماكاندزا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها ويتي الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت على يسار الشناوي لتسكن الشباك. بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز سيلسيو باوكي ثاني الأهداف لموزمبيق من هجمة مرتدة.



وكان مصطفى محمد لاعب المنتخب سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.

