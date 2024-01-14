75 دقيقة..منتخب مصر تائه أمام موزمبيق

مرت 75 دقيقة من عمر اللقاء بين مصر وموزمبيق والتي تجمع بينهما الأن ، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار، ويتأخر الفراعنة بهدفين لهدف.

أصبح منتخب مصر تائها بعدما كان مسيطر على مجريات الشوط الأول تكلل بهدف من أقدام مصطفى محمد، لكن في الدقيقة 55 و59 استطاع موزمبيق استغلال ثغرات دفاع الفراعنة، وتسجيل هدفين مباغتين.

حاول الفراعنة الذي اصبح تائها في الملعب بعد التأخر المفاجئ بهدفين، إدارك هدف التعادل لكن باتت الفرصة بالفشل.

وفي الدقيقة 71 حاول زيزو تسجيل هدف التعادل للفراعنة، وسدد كرة قوية لكنها تمر فوق العارضة.