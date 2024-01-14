لدغات

الأحد 14/يناير/2024 - 08:19 م 1/14/2024 8:19:26 PM

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدريب منتخب مصر لكرة القدم قبل السفر إلى بطولة الأمم الافريقية بكوت ديفوار، هى رسالة للاعبين بأن كل الدوله وراءهم لاستعادة أمجاد افريقيا ولابد ان تجد الزيارة رد فعل من اللاعبين ببذل كل الجهد للعودة بالكأس الافريقية، كما كان يحدث أيام المدربين العظام محمود الجوهرى وحسن شحاتة.

> نصيبك قدر ومكتوب.. فقد استغرب الجميع من استبعاد ياسر ابراهيم من منتخب مصر فى البطولة الافريقية لتقديمه أفضل مستوى فى الفترة الأخيرة.. ويشاء القدر ان ينال حظه بعد اصابة اسامة جلال واستدعائه بدلا منه.. وهكذا الدنيا نحن فيها مسيرون ولسنا مخيرين.

> أصبح عمر كمال مدافع فيوتشر صداعا فى رأس الاهلى والزمالك، وهذا بعد تسريب عقد خيالي سيتقاضاه عند انضمامه للاهلى قد يثير حفيظة وتمرد باقى اللاعبين، وصداعا للزمالك بعد ان عقدت جماهيره العزم على نجاح مجلس الادارة لضمه للفانلة البيضاء لكنها فشلت فى تحقيق الأمنية.. وإذا استمر هذا الصداع فسيكون عمر كمال هو الخاسر الأكبر.

> نهائى كاس مصر موسم 2022 بين الزمالك والاهلى يوم 13 مارس 2024.. أى والله.. وذلك سيكون ثالث ايام شهر رمضان والتفكير فى اقامته خارج مصر فكرة استعمارية خاصة بعد بناء أعظم واكبر ستاد فى افريقيا والوطن العربى.. ومن الآن على اتحاد الكرة ان يعلن عن اقامة نهائى كأس مصر.. على ستاد مصر.. وتحيا مصر.

> مرت الأسبوع الماضى الذكرى 113 على انشاء نادى الزمالك العريق ورابع الأندية المصرية فى التأسيس بعد السكة الحديد والاوليمبى والأهلى بالترتيب.. لكن الذكرى مرت مرور الكرام فلم نشاهد اى احتفالية بها رغم انها كانت فرصة لمجلس حسين لبيب للتلميع.

> جميع الاتحادات والأندية الرياضية وليس اتحاد كرة القدم فقط بها اختلاسات واهدار المال العام.. وعايزة بمفردها جهاز للمحاسبات والرقابة الادارية لتطهير وتنظيف الوسط الرياضى من التلوث المادى.

> آخر كلام:

يشرفنى ان أكون أحد مؤسسى مجلة الزمالك عند صدورها من 50 عاما بالضبط .. كمجلة رياضية تنافس مجلة الأهلى التى صدرت قبلها بعام واحد.

واليوم يحزننى إلغاء مجلة الزمالك بحجة الخسارة المادية بدلا من البحث والتحرى كيف ولماذا تكسب مجلة الأهلى وتقف صامدة أمام غول الفضائيات والسوشيال ميديا!!!