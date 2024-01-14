قوات الاحتلال تقتحم قرية إذنا في الخليل.. وتطلق النارعلى المنازل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "إذنا" في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الأحد، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المنازل.

وقبل قليل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط شهيدين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وسط عجز أممي عن إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، أو التصدي للآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة والمجازر المستمرة وعمليات الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع العدوان على غز، تتواصل اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات للفلسطينيين، واعتداء المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في البيوت والمخيمات والشوارع.

الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة دعم جهود تحقيق حل الدولتين

بحث الأردن وبريطانيا اليوم الأحد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في غزة و الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب اليوم السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول ، في زيارته الأولى لمجلس الأمة بعد تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي.

وأكد الصفدي والسفير البريطاني أهمية إسناد المجتمع الدولي لصوات الحكمة الذي يجسده دوماً الملك عبد الله الثاني، ورؤيته التي يعبر عنها للوصول إلى حل سلمي مستدام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجازر يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي، وعلى مراكز القوة والقرار في العالم أن تدرك خطورة ما يجري وأثره على المنطقة والعالم أجمع، حيث إن استمرار الإنكار للحق الفلسطيني والتغاضي عن جرائم الاحتلال ينذر بعواقب كبيرة على المنطقة برمتها.

من جهته .. أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الأردن في المختلف المجالات..مؤكداً إيمان بلاده بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل ، الذي يلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومستقرة بعد سنوات من الحرب والدمار.