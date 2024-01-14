بعد 100 يوم على عدوان غزة.. سياسي: مصر تلعب دورًا كبيرًا لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا ومؤثر وشديد الأهمية ولاتزال لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينين المشروعة، وليس بجديد عليها منذ عام 1948م، سواء على مستوى الزعماء أو المستوى الدبلوماسي، أو إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح.

مصر تبذل جهود مكثفة



وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن بعد مرور 100 يوم على الحرب في غزة، مصر بذلت جهودًا مكثفة من خلال اللقاءات المكثفة بين الرئيس السيسي وزعماء الدول وشخصيات دولية مؤثرة للتنسيق والتشاور بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية، والوصول إلى هدن إنسانية، فضًلا عن إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع سواء مقدمة من مصر أو الدول الأخرى، وإستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن المعبر مفتوح من الجانب المصري طوال الوقت، لكن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات.

مصر تسعى لايجاد حل سياسي

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة وعلاجها من جذورها وتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الإدعاءات الإسرئيلية بشأن معبر رفح في محكمة العدل الدولية هدفها إعطاء صورة للعالم مغايرة للواقع، وإرضاء الداخل الإسرائيلي، على حد قوله.