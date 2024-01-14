100 يوم من الإبادة الجماعية.. هل غرقت إسرائيل في بحر غزة ؟

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ100 وسط دمار وخراب خلفه قصف الاحتلال لكل أرجاء القطاع.

وبينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء في القطاع، زادت أيضا أعداد قتلى جنود الاحتلال المتوغلين في غزة، ما طرح تساؤلا هل غرقت إسرائيل في بحر غزة؟

وبعد 100 يوم، لم يحقق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حتى الآن ما أعلن عنه بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الأول الماضي، وكأن المعركة في غزة هي معركة نتنياهو الشخصية للاختباء خلف دماء الفلسطينيين خشية على مستقبله السياسي والشخصي.

ويبدو أن حكومة الحرب الإسرائيلية تضمحل، وتستنفد أدواتها، إلا من إبادة جماعية انتقام لفشلها وعدم تحقيق أهدافها المعلنة.

ووفقا لتقرير مصور لا توجد مؤشرات على اقتراب نهاية العدوان على القطاع، أو الحد منه، إلا أن هناك مؤشرات في الجانب الإسرائيلي تشي بأن نتنياهو غير قادر على قيادة الدولة، علاوة على المطالب المتزايدة الداعية لاستقالته.

ولم تستطع إسرائيل، بعد 100 يوم من العدوان، تحرير المحتجزين، أو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، ولم تنجح في تهجير سكان غزة إلى سيناء.

وفي هذا السياق قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جهاد حرب، إن ما حققته إسرائيل حتى الآن في عدوانها هو الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والتدمير الكامل لقطاع غزة، مؤكداً أن هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققته دولة الاحتلال.

وأكد حرب، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو إطلاق سراح المحتجزين أو حتى اغتيال قيادات عسكرية بارزة في حركة حماس.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال نجحت في تحقيق لعنتي نتنياهو، وهو أن دولة الاحتلال باتت مجرمة بدلا من صورة الضحية التي لازمتها بعد الهولوكست، كذلك بدت نذر الحرب الإقليمية واضحة اليوم أكثر من أي وقت، أي أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد حرب أن الشعب الفلسطيني ظهر بأنه يحارب من أجل الحياة والحرية والاستقلال، كذلك عادت القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية أساسية على جدول أعمال المجتمع الدولي، وبات العالم يدرك أن إنهاء الاحتلال هو الحل السحري الوحيد لإنهاء موجات المواجهة في المنطقة واستتباب السلم والأمن الإقليمي.

وأضاف: بات الشعب الفلسطيني الضحية الأبرز على المستوى الدولي نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.