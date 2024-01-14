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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لبرد الشتاء.. حضري شوربة الفاصوليا بالكريمة

شوربة الفاصوليا بالكريمة
شوربة الفاصوليا بالكريمة

شوربة الفاصوليا بالكريمة من الأكلات الساخنة التي يمكنك تحضيرها للوقاية من برد الشتاء ولشعور بالدفء، كما تعمل على الشعور بالشبع فترة طويلة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

شوربة الفاصوليا بالكريمة

طريقة عمل شوربة الفاصوليا مع الكريمة

المقادير

- ملح : رشّة

- زيت دوار الشمس : 50 غم

- الكوسا : 1 حبة (اختياري)

- بندورة : 1 حبة

- البصل الأخضر : 1 حبة

- الخبز : 100 غراماً

- الدجاج : 100 غراماً (المشوي والمخلي من العظم)

- كريما عصير الليمون الحامض : 50 جم

- الفاصولياء : 100 غراماً (السمراء)

 

طريقة التحضير

1. تسلق الفاصولياء، أو يمكن الحصول عليها معلبة ومسلوقة، وتضاف الخضراوات بعد تقطيعها إليها، وينثر الملح، وذلك حتى تنضج.

2. تضرب كل المكونات في الخلاط الكهربائي (باستثناء الخبز والدجاج وكريما عصير الليمون الحامض)، ثم يعاد تسخين هذا المزيج مع كريما عصير الليمون والدجاج المقطع، والخبز المقلي.

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