عاجل
مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك موزمبيق (فيديو)
الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نتنياهو: الحرب على غزة ستستغرق شهورًا

رئيس وزراء اسرائيل
رئيس وزراء اسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة ستستغرق شهورا لذلك سنرفع ميزانيتها، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

txt

أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصين تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

txt

غزة: 23968 شهيدًا و60582 جريحًا ضحايا العنوان في 100 يوم

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ100 وسط دمار وخراب خلفه قصف الاحتلال لكل أرجاء القطاع.

 

وبينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء في القطاع، زادت أيضا أعداد قتلى جنود الاحتلال المتوغلين في غزة، ما طرح تساؤلات هل غرقت إسرائيل في بحر غزة؟

 

وبعد 100 يوم، لم يحقق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حتى الآن ما أعلن عنه بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الأول الماضي، وكأن المعركة في غزة هي معركة نتنياهو الشخصية للاختباء خلف دماء الفلسطينيين خشية على مستقبله السياسي والشخصي.

 

 

 

ويبدو أن حكومة الحرب الإسرائيلية تضمحل، وتستنفد أدواتها، إلا من إبادة جماعية انتقام لفشلها وعدم تحقيق أهدافها المعلنة.

 

ووفقا لتقرير مصور لا توجد مؤشرات على اقتراب نهاية العدوان على القطاع، أو الحد منه، إلا أن هناك مؤشرات في الجانب الإسرائيلي تشي بأن نتنياهو غير قادر على قيادة الدولة، علاوة على المطالب المتزايدة الداعية لاستقالته.

 

ولم تستطع إسرائيل، بعد 100 يوم من العدوان، تحرير المحتجزين، أو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، ولم تنجح في تهجير سكان غزة إلى سيناء.

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

شكري: الوضع في غزة مأسوي ويجب وقف إطلاق النار فورًا (فيديو)

نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب في غزة تزامنا مع محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

النائب أيمن محسب: الاحتلال يروج أكاذيب للهروب من جرائمه فى غزة
الجريدة الورقية