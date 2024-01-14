غزة: 23968 شهيدًا و60582 جريحًا ضحايا العنوان في 100 يوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23968 شهيداً و 60582 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي، إن الاحتلال تعمد مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وتعمد انهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

تابع أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

أضاف القدرة: خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي تعمد الاحتلال قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية.

تابع أن ️الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، ودمر 121 سيارة إسعاف.

أكد أن ️الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدا و265 مصابا، لافتا إلى أن هذه الأعداد فقط التي وصلت للمستشفيات، مشيرا إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

استطرد: الاحتلال أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

أضاف القدرة: بعد مرور 100 يوم على العدوان نطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين.

وأكد أنه خلال 100 يوم من العدوان لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان.

ودعا القدرة الأطراف الدولية لتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.