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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصين تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

ابو الغيط
ابو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأحد وزير خارجية الصين وانج يي ، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.


وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية ، تناول مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتطورات العلاقة بينهما في ظل أنشطة المنتدى العربي الصيني.


وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر في مستهل جولة أفريقية ، حيث جاءت القاهرة في المحطة الأولى تليها تونس وتوجو وكوت ديفوار.
 

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