أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصين تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأحد وزير خارجية الصين وانج يي ، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.



وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية ، تناول مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتطورات العلاقة بينهما في ظل أنشطة المنتدى العربي الصيني.



وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر في مستهل جولة أفريقية ، حيث جاءت القاهرة في المحطة الأولى تليها تونس وتوجو وكوت ديفوار.

