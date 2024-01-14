570 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية بني هلال بالشرقية

أختتمت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف علي ٥٧٠ حالة من أهالى قرية بني هلال مركز منيا القمح بالشرقية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٥٧٠ حالة ضمن حملة الكشف عن أمراض الثدى بالإضافة إلى حملة أمراض الضغط والسكر والاعتدال الكلوى، وتم تحويل ٨ حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة لمريض السكر، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم ، وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن التذوق الملبسي عند المرأه، وطرق تنسيق الإكسسوار مع الملابس وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نعمة الصجة وطرق الحفاظ عليها وقام بالرد علي التساؤلات المطروحة ، بالإضافة إلى قيام كلية الزراعة بعقد ندوة عن الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية وطرق المحافظة عليها وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية الآداب بعقد ندوة عن الهجرة غير الشرعية وخطورتها علي الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.