مدير تعليم أبو تشت يتابع سير امتحانات نصف العام بالمدارس

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023 بعدد من مدارس الإدارة في جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط الإداري وسط اجراءات وقائية واحترازية ودون رصد أي شكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة انعقاد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أبوتشت الإعدادية المشتركة حيث ادي طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان في مادة الجبر والإحصاء بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.

كما تفقد انعقاد امتحان الصف الأول الثانوي العام والخدمات بمدرستي أبوتشت الثانوية بنات ومدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية حيث ادي طلاب الصف الأول الثانوي العام والخدمات الامتحان في مادة اللغة العربية مؤكدا تمكن طلاب الثانوي العام من أداء الامتحان عبر منظومة " التابلت ".

وشدد قاصد على ضرورة تطبيق كل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المدير العام، انتهاء الإدارة التعليمية بأبوتشت من كل الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول وتشكيل غرفة عمليات فرعية بديوان الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي صعوبات أو عقبات على مدار الساعة.

يذكر أن أعداد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس ابوتشت ممن يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الأول 18850طالبا وطالبة بينما بلغت أعداد طلاب الصف الأول الثانوي العام ممن يحق لهم أداء الامتحان 2299 طالبا منتظما و543 طالبا بنظام المنازل و317 طالبا بنظام.

وتابع مدير عام الدائرة سير عمل المطبعة السرية والتأكد من تأمين مظاريف الأسئلة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة.

وقام بتفقد سير العمل في شؤون الطلاب للوقوف على أي مشاكل تواجه سير العمل، وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على العمل. شؤون الطلاب والمطبعة السرية.