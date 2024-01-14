ضياء رشوان: مصر غير مهتمة بالرد على الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر غير مهتمة بالرد على الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.

وقال “رشوان” خلال اصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن مصر مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية، فمصر تفعل هذا ليس ردا على صغار ومصر تبذل هذه الجهود من أجل فلسطين ودورها.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة ولا تكترث لما يقال حولها، ومصر بذلت أقصى الجهود وسوف تبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي وعلى تصفية القضية الفلسطينية وعلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وواصل رشوان أن العالم كله يتحمل مسؤلية وحفظ أرواح المواطنين في غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23968 شهيداً و 60582 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي، إن الاحتلال تعمد مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وتعمد انهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

تابع أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.