وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بأقسام (الاستقبال والطوارىء، الأشعة، الغسيل الكلوي، إقامة المرضى)، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم القسطرة القلبية، كما اطلع على التجهيزات الطبية الموردة للقسم، والذي سيعمل بطاقة 6 أسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد التجهيزات الجارية بامتداد المستشفى والخاصة بمبنى التوسعات الجديدة، والذي سيضم أكثر من 70 سريرًا، كما استمع الوزير إلى المقترحات المطروحة باستغلال الدور الثاني من المستشفى بإجراء توسعات تضم 23 سريرًا، حيث وجه الوزير بدراسة هذا الشأن وعرض المقترح كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية من تنسيق الموقع العام، وأعمال الكهرباء، والفرش غير الطبي لدخول جميع الأقسام الخدمة الطبية بكامل طاقتها، مؤكدًا أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي وخدمة أعداد كبيرة من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة.