وزير الصحة يتفقد مستشفى بلطيم التخصصي ويوجه بخفض تكاليف جلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المسائية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بخفض تكاليف جلسات العلاج الطبيعي للمرضى المترددين على مستشفى بلطيم التخصصي، وذلك خلال فترة العمل المسائية .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير والصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، في تخصصات (العظام، العلاج الطبيعي، الأسنان، الأورام، جراحة المخ والأعصاب، التغذية العلاجية، الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، جراحة التجميل، الجلدية، المسالك البولية، القلب).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد وحدات القسطرة القلبية والمخية، بالإضافة إلى وحدة المناظير، والطب «عن بُعد»، ووحدة الكلى الصناعي، كما تفقد الوزير قسم الرعايات المركزة، والمتوسطة، ووحدة المبتسرين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارىء والذي يعمل بطاقة 25 سريرًا، مضيفا أن الوزير وجه بتزويد المستشفى بوحدة مناظير لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى بلطيم التخصصي يعمل بطاقة استيعابية 151 سريرًا، من ضمنهم 18 رعاية مركزة، و 5 أسرة رعاية متوسطة، و20 حضانة، و6 غرف عمليات، و17 عيادة خارجية.

رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.