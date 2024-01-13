وجه بتوزيعهم.. وزير الصحة ينتقد زيادة أطقم التمريض في مستشفى بيلا

انتقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان زيادة عدد أطقم التمريض عن الاحتياج الفعلي مستشفى بيلا المركزي، موجها بإعادة توزيعهم على المستشفيات وفقا للاحتياج.

كما شدد وزير الصحة على عدم نقل أي من الأطقم الطبية سواء من الأطباء أو التمريض إلا بعد موافقة كتابية، كما وجه بدراسة عمل بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، للتعاقد مع الأطباء، لسد العجز بالمستشفى، وذلك نظرا لقربها الشديد من مستشفى بيلا المركزي.

جاء ذلك خلال تفقد جولة وزير الصحة التفقدية بمرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بمستشفى بيلا المركزي الذي تم تطويره بالكامل، ودخل مرحلة التشغيل التجريبي منذ نوفمبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي عن تطوير المستشفى الذي يقع على مساحة 5200 متر مربع في مبنى مكون من خمسة طوابق، ويضم 191 سريرا، ويقدم خدمات الاستقبال والحضانات والعمليات والمناظير والعناية المركزة، الجراحة والعظام والأنف والأذن والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والكلى، وبه 30 ماكينة غسيل كلوي وكافة أنواع الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية، والمستشفى مزودة بصيدلية وتقدم خدمات العمليات والعلاج على نفقة الدولة.

وزير الصحة يطمأن على حالة الأطفال المبتسرين

كما تفقد وزير الصحة تفقد غرف المرضى وقسم الحضانات، واطمأن على حالة الأطفال المبتسرين، موجها بتوفير عدد 7 حضانات إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 17 حضانة، كما تفقد الوزير وحدة الغسيل الكلوي، موجها باستبدال الأسرة بالكراسي المخصصة لجلسات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.