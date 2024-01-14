مصرع وإصابة شخصين جراء قصف صاروخي شمال إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام أسرائيلية عن مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح خطيرة، الأحد، من جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حسبما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أستهدف منزلا، مما أدى إلى وقوع "خسائر بشرية".

وأضاف الجيش أن قواته كانت تقصف أهدافا لحزب الله في لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، السبت، قد استهدف موقعي العاصي وبركة ريشا العسكريين الإسرائيليين، لترد إسرائيل بقصف قرية يارين في القاع الغربي وقرية ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب في بيانين منفصلين أن قصفه جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة"، مؤكدا استهداف "موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة".

وفي البيان الثاني، أعلن الحزب "استهداف موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة".

كما أفيد بسماع صوت انطلاق صواريخ من القطاع الغربي جنوبي لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية، وتشير المعطيات إلى أنها استهدفت موقع حدب البستان.