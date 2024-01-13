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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

30 مظاهرة في لندن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

مظاهرات لندن
مظاهرات لندن

كشف أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المسيرات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وذلك خلال مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المظاهرة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتقلت من وسط لندن وحتى وصلت واستقرت أمام مقر البرلمان البريطاني، مشددًا على أن هذه المظاهرة هي رقم 30 في بريطانيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر.

 وأكد أن الشرطة البريطانية اعتقلت شخصين ضمن المظاهرة بتهمة خرق قوانين التظاهر، منوهًا بأن هذه المظاهرات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن جاءت بالتزامن بالتعاون البريطاني الأمريكي للتصدي لهجمات الحوثين.

“المتظاهرين حملوا أعلام فلسطين أمام مقر البرلمان البريطاني مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي”، بهذه الكلمات علق مراسل “القاهرة الإخبارية”، على تصاعد التظاهرات في لندن.

 الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.

وحسب سبوتنيك، أضاف سوناك لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح أنه: "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة".

وأشار إلى أن: "المملكة المتحدة اتخذت إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين".

وأكد سوناك أن الهدف من هذا الإجراء هو: "إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.

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