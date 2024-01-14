خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة..يتعرض الكثير من أصحاب السيارات إلى مخالفات المرور التي تفرض عليهم غرامة مالية التزامن مع انتشار أجهزة الرادار لمراقبة سرعة السيارات وسلوك السائقين أثناء القيادة للتأكد من عدم مخالفة قواعد السير المروية ولكن في بعض الأحيان تكون هذه المخالفة غير صحيحة فيبحث العديد منهم عن كيفية التظلم على تلك المخالفات ، وأتاحت النيابة العامة المصرية خدمة التظلم على مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني لتخفيض قيمتها أو دفع الحد الأدنى من الغرامة إذا توافرت بعض الشروط أثناء تقديم التظلم.

خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من خلال الرابط التالي

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

النقر على أيقونة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم رخص القيادة.

ادخال الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.

ظهور الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضروريًا لاستكمال التظلم والخطوات.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.

يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

وتوفر النيابة العامة عبر موقعها، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، والمتمثلة في الدخول على موقع النيابة العامة المصرية، واختيار بيانات المرور، ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات تراخيص المركبات» أو «رقم لوحة الدراجة النارية»، وبعد ذلك إدخال بيانات المركبة المطلوب الاستعلام عنها، ثم كتابة رقم اللوحة المعدنية الأرقام ثم الحروف، والضغط على إجمالي المخالفات.

خطوات سداد مخالفات المرور 2024

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين عبر موقع النيابة العامة كالتالي:

الدخول على موقع النيابة العامة المصرية.

اختيار خدمات المرور.

إدخال بيانات توصيل الشهادة بدقة في المكان المخصص لها.

تقديم الطلب لتظهر تفاصيل السداد، وتحديد وسيلة الدفع، وإدخال بيانات الفيزا.

كتابة البيانات المطلوبة عن السيارة المراد دفع المخالفات.