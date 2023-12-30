كيفية استخراج بدل فاقد للملصق الإلكتروني أونلاين أو في وحدات المرور

يبحث عنها عدد كبير من أصحاب السيارات عن لتفادي دفع مخالفة عدم التركيب الملصق، وعمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني أونلاين أو في وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه، أو صاحب التوكيل المفتوح، أو الإدارة، إحضار الرخصة سارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني، وعدم ربطه بموعد الترخيص.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمرور، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

عمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

وبعد استخراج الملصق الالكتروني الجديد، يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور للتأكد من تفعيله وبرمجته.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تكلفة تركيب ملصق الإلكتروني بسيطة، مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة.

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

يتم استخراج الملصق الالكتروني بالموبايل؛ عبر الخطوات التالية:

تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

يشترط لاستخراج الملصق الإلكتروني، ما يلي: