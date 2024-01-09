خطوات حجز وحدات المرور المتنقلة الإلكترونية.. يبحث العديد من المواطنين من أصحاب السيارات، في إنهاء العديد من الخدمات الخاصة بالمرور بطريقة سهلة وبسيطة تجنبا للزجام بوحدات المرور التابعة لهم، وهو ما توفره وزارة الداخلية من خدمات جديدة، عن طريق بوابة مرور مصر الإلكترونية، والتي تقدم خدمات رقمية تهدف إلى تسهيل التعاملات ومن ضمن هذه الخدمات سيارة المرور المتنقلة لتجديد رخصة السيارات، وتهدف لتقديم الخدمات في سهولة ويسر للراغبين في إنهاء إجراءات التجديد والترخيص دون التوجه إلى وحدات المرور.

خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة إلكترونيًا

يمكن حجز موعد بوحدات المرور المتنقلة، وفقا لبوابة مرور مصر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مرور مصر من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

النقر على ايقونة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

وبعد ذلك النقر على قبول الشروط والأحكام، الموجودة أسفل الصفحة.

ملء البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والجنسية والرقم القومي ورقم الموبايل.

كتابة معلومات الرخصة سواء قيادة أو مركبات، وإدخال رقم اللوحة ورقم الشاسيه ونوع المركبة.

اختيار نوع الخدمة التي ترغب في إتمامها مثل «إصدار ملصق إلكتروني- خدمة تجديد- خدمة فحص وتجديد».

تحديد موعد الخدمة، ثم اضغط على التالي.

شروط حجز موعد بوحدات المرور

أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة سارية ونفس الأمر بالنسبة لجواز السفر.

دفع المستحقات بكافة أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

تقديم شهادة براءة ذمة سارية.

يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات.

يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

تكلفة الخدمة 500 جنيه بخلاف رسوم الخدمة الأصلية.

الخدمات التي تقدمها وحدة المرور المتنقلة

تجديد رخصة تسيير السيارة.

استخراج بدل تالف رخصة تسيير سيارة.

استخراج بدل فاقد رخصة تسيير سيارة.

استخراج بدل تالف رخصة قيادة.

استخراج بدل فاقد رخصة قيادة.

إصدار ملصق إلكتروني.

استخراج بدل تالف ملصق إلكتروني.

استخراج بدل فاقد ملصق إلكتروني.

​خدمة الفحص الفني للمركبات.

مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.