مدير تعليم فرشوط يتابع الإمتحان الإلكترونى للثانوىة

شهد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية اليوم الأحد، امتحانات الالكتروني للصف الأول والثاني الثانوى بمدرسة الشهيد وسام منصور الثانويه المشتركة يرافقه مؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى وإدارة الأزمات، وأحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وأدى 876 طالب، 69 منازل لامتحانات الصف الأول الثانوي ماده اللغه العربيه ، وأدى 701 طالب،46 منازل لامتحانات الصف الثاني الثانوي مادة فيزياء ومادة فلسفه ومنطق.

واطمئن من دخول جميع الطلاب منظومة الامتحانات الالكترونيه ( التابلت) شبكة المدارس الثانوية، حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه مدير تعليم فرشوط إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وشدد "صقر" خلال جولته على ضرورة تأمين الكنترول، والتأكد من صلاحية طفايات الحريق، وسلامة وتشغيل خط الحريق، وعدم دخول المركبات النارية ( الموتوسيكلات) والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، مؤكداً على التعليمات الخاصة بذلك والواردة من الوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.