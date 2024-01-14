33.9% نسبة الاستحواذ
«أرقام» تنفرد بصدارة قائمة شركات السمسرة بـقيمة 10.9 مليار جنيه
تصدرت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة الأكثر نشاطًا خلال الأسبوع الماضى.
احتلت الشركة المرتبة الأولى بقيم تداول 10.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 33.9%، بحجم تداولات 51.2 مليون سهم، وانفردت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيم تداولات 2.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 9%، بحجم تداولات 718.8 مليون سهم، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيم 2.6 مليار جنيه بنسب استحواذ 8.1%، ثم جاء بالمركز الرابع التجارى الدولى للسمسرة بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 8.2%، بحجم تداولات 456.3 مليون سهم.
احتلت شركة مباشر وعربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية المركزين الخامس والسادس على التوالى.