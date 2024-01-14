«أرقام» تنفرد بصدارة قائمة شركات السمسرة بـقيمة 10.9 مليار جنيه

33.9% نسبة الاستحواذ

تصدرت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة الأكثر نشاطًا خلال الأسبوع الماضى.

احتلت الشركة المرتبة الأولى بقيم تداول 10.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 33.9%، بحجم تداولات 51.2 مليون سهم، وانفردت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيم تداولات 2.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 9%، بحجم تداولات 718.8 مليون سهم، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيم 2.6 مليار جنيه بنسب استحواذ 8.1%، ثم جاء بالمركز الرابع التجارى الدولى للسمسرة بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، بنسب استحواذ 8.2%، بحجم تداولات 456.3 مليون سهم.

احتلت شركة مباشر وعربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية المركزين الخامس والسادس على التوالى.