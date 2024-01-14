الزراعة: إدخال سلالات مواشي عالية الإنتاج لتغطية احتياجات السوق (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على إدخال سلالات مواشي عالية الإنتاج في السوق المصري، بهدف زيادة نسبة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أنه يوجد عدد من المبادرات الخاصة بالبنك الزراعي المصري لدعم المربين بقروض ميسرة لتبديل رؤوس المواشي التقليدية بالمواشي عالية الإنتاجية، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الربح لدى المربين.

وأضاف أن هذه السلالات الجديدة تتميز بإنتاجية عالية تصل إلى 25 كيلو جرام ألبان يوميا للواحدة بدلا من 5 كيلو جرام ألبان من الأبقار المصرية، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الألبان.

مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح

وأشار إلى أن مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح، حيث بلغت صادرات مصر من الموالح خلال أصبحت مصر هي الدولة الأولى في تصدير الموالح على مستوى العالم.

وأكد أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت تصدر الموالح حتى إلى الدول التي كانت رائدة في هذا المجال، مثل إسبانيا وإيطاليا، وهذا يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية".

وأضاف: "مصر تطمح لتحقيق هذا المعدل من النجاح في باقي المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مصر من الخضروات والفواكه، مثل الطماطم والبطاطس والفراولة".