فشل استخباراتي ودفاعي.. صحف إسرائيلية تهاجم سياسات الجيش الصهيوني بعدوان غزة
هاجمت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بما اسمته الفشل الاستخباراتي للجيش الصهيوني وفشل في الدفاع، عن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.
وبحسب صحيفة سكاي نيوز، ، فقد غالطت رواية الاحتلال باقتناعه بأنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء وسيعرف كيف يتعامل مع كل شيء.
واعتبرت الصحيفة، أن كل هذا من سبيل الرؤية غير الحقيقية و بسبب الغطرسة في التفكير.
من جانبها ، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ، إن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية والبلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية.
كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ، أن خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.