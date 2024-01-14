الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فشل استخباراتي ودفاعي.. صحف إسرائيلية تهاجم سياسات الجيش الصهيوني بعدوان غزة

صحف عبرية
صحف عبرية

هاجمت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بما اسمته الفشل الاستخباراتي للجيش الصهيوني وفشل في الدفاع، عن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

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اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

وبحسب صحيفة سكاي نيوز، ، فقد غالطت رواية الاحتلال باقتناعه بأنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء وسيعرف كيف يتعامل مع كل شيء.

واعتبرت الصحيفة، أن كل هذا من سبيل الرؤية غير الحقيقية و بسبب الغطرسة في التفكير.

من جانبها ، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ، إن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية والبلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية.

كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ، أن خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

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