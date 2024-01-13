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السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال

اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين في  الضفة الغربية من عدة محاور، مساء اليوم السبت.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات وسط دوّي لصفارات الإنذار في جنين.

وحسب قناة الغد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي بالمدينة والأطراف الشرقية من المخيم.

وأظهرت لقطات مصورة تفتيش جيش الاحتلال عربات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي.

وكانت مدن عدة قد شهدت عمليات اقتحام في وقت سابق من اليوم السبت.

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