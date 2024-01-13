اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية من عدة محاور، مساء اليوم السبت.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات وسط دوّي لصفارات الإنذار في جنين.

وحسب قناة الغد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي بالمدينة والأطراف الشرقية من المخيم.

وأظهرت لقطات مصورة تفتيش جيش الاحتلال عربات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي.

وكانت مدن عدة قد شهدت عمليات اقتحام في وقت سابق من اليوم السبت.