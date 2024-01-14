5 قوافل طبية لخدمة أبناء جنوب سيناء

أشار الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، إلى توقيع الكشف 1910 مواطنين من أبناء المحافظة.

وذلك خلال القوافل التي تم تنظيمها بشهر يناير 2024 بمدن جنوب سيناء.

كما بلغ عددها 5 قوافل مشيرًا إلي إنه تم توقيع الكشف على عدد 946 مواطن بقافلتين طبيتين بمدينة رأس سدر علاوة علي تحويل 10 مرضى لأقرب مستشفي لاستكمال الخدمة وخلال ثلاث قوافل طبية بمدينة أبو زنيمة.

وتم الكشف على 964 مواطنًا وتم تحويل 15 مريض لمستشفيات المدن.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف وصول الخدمات الطبية للاماكن الاكثر احتياجًا للمحافظة وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.