اصنعي كيك جوز الهند بالأناناس وتمتعي بمذاق لذيذ

كيك جوز الهند بالأناناس من الوصفات اللذيذة التي يفضلها محبي الكريمة وجوز الهند، فتحتوي على الفيتامينات والكالسيوم التي يحتاجها جسمك، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة إعدادها.

كيك جوز الهند بالأناناس

طريقة عمل كيك جوز الهند بالأناناس

المقادير

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- خلاصة جوز الهند : ملعقة صغيرة

- دقيق : كوبان

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (غير محلى)

- عصير جوز الهند : ربع كوب

- جوز الهند : ثلثان الكوب

- السكر الناعم : كوب (للتغليفة)

- عصير الأناناس : ملعقتان كبيرتان (للتغليفة)

- جوز الهند : ربع كوب (محمص / للتغليفة)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. جهزي صينية كيك بحجم 9 انش وبطنيها بورق الزبدة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

3. في وعاء اخلطي الزبدة والسكر حتى يصبح هش وكريمي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى واخفقي ثم أضيفي خلاصة جوز الهند.

5. في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

6. في وعاء آخر اخلطي حليب جوز الهند وعصير الأناناس.

7. أضيفي نصف كمية الدقيق لخليط الزبدة والسكر والبيض واخفقي.

8. أضيفي نصف كمية خليط حليب جوز الهند وعصير الأناناس.

9. أعيدي الكرة حتى تنتهي الكمية مع الخفق المستمر.

10. أضيفي جوز الهند لخليط الكيك وحركي.

11. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 50 دقيقة حتى تنضج واتركيها لتبرد مدة 15 دقيقة.

12. أزيلي الكيك من القالب وضعيها على شبك الكيك لتبرد تماما.

13. لتحضير التغليفة:

انخلي السكر الناعم وأضيفي عصير الأناناس واخلطي حتى يصبح المزيج كثيفا و ناعما.

14. وزعي التغليفة على وجه الكيك وانثري جوز الهند المحمص.

15. قطعي الكيك وقدميها دافئة أو باردة.