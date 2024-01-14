ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد عالميًا ومحليًا

سعر جرام الذهب.. ارتفع سعر جرام الذهب محليا وعالميا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد في الاسواق المصرية والسبيكة على المستوى العالمي، وقفز جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3748.5 جنيه للبيع، مقابل 3702.75 جنيه للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي نحو 3280 جنيها للبيع مقابل سعر 3240 جنيها للشراء بالسوق المحلي.

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما الذهب الذي يشهد منذ فترة توترات وتقلبات ادت الى ارتفاعه بشكل ملحوظ وكبير، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3702.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2777.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25920 جنيها.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ بها

حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا

تراجعت قيمة الأوقية 18 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، وتراجعت لمستوى 2019 دولارًا، واستقرت الآن بحركة التعاملات عند مستوى 2039.14 دولار.