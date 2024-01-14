مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جدول أعماله لجلسات اليوم الأحد والإثنين والثلاثاء 14 و15 و16 يناير 2024؛ لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

كما سيناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ومن المقرر أن ينظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية (يوم الثلاثاء).



