رئيس الوزراء يكشف عن أرباح ضخمة لشركة العاصمة الإدارية في عام (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحًا تجاوزت الـ20 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن عمليات الإنشاء لم تكلف الدولة جنيه واحد.

وأضاف خلال تسليمه أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أنه جرى بيع 24 ألف وحدة سكنية في أول حي سكني بالعاصمة الإدارية، متابعًا: "100 ألف مواطن مصري هيكونوا في هذا الحي".

وأشار إلى الانتهاء من تسكين الحي السكني الأول لإسكان الموظفين في حدائق العاصمة الإدارية الجديدة.

إنشاء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى

وأشار إلى إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى في العالم، والتي تضم مناطق مركزية ومقار الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمباني الإدارية، وجزء سكني.

وذكر أنه جرى الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في تنفيذ المشروع، وبأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء المصري، الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروع، كونها منظومة محترفة، تعلمنا من خبراتها.

وأكد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل مصريين" وفرت مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل رقعة من بقاع مصر، موضحًا أن أزمة الإسكان تراجعت بشكل كبير بسبب المساكن التي أنشأتها الحكومة.

وتابع: "المليون وحدة التي أنشأتها الحكومة كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة