جامعة النيل الأهلية تناقش تحديات بيئة عمل المرأة في التكنولوجيا

تنظم جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، ورشة تدريبية موسعة حول "التحديات التي تواجه بيئة عمل المرأة في مجال التكنولوجيا" بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم الانسانية (AGYA) بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد.

تهدف الورشة التي تعقد اليوم وغدا 14 -15 يناير الجاري إلى كيفية مساعدة المرأة على تخطي التحديات التي تواجهها في مجال التكنولوجيا، كما تستعرض نتائج استطلاع الرأي حول بيئة العمل وآليات دعم وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، وعرض نماذج بلدان مماثلة لمصر في هذا المجال.

ورشة عمل جامعة النيل الأهلية

يفتتح ورشة العمل الدكتور حسن علي، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للتعاون الدولي والاستدامة، وDörthe Engelcke الأستاذة في معهد ماكس بلانك للمقارنة بألمانيا والمتخصصة في القانون الدولي الخاص، ويشارك في فعاليات الورشة نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية بمختلف تصنيفاتها.

وأشارت الدكتورة لبنى سعيد ، رئيس برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD) بجامعة النيل الأهلية، والرئيس المشارك لــ(AGYA) في مصر، أن الورشة التدريبية تشهد عقد جلسة حوارية حول التحديات التي تواجهها المرأة التي تعمل في مجال التكنولوجيا "الخبرات والحلول"، ويديرها الدكتور أحمد مدين، مدير برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ومدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات للنظم المتكاملة، ويشارك فيها بالنقاش من جامعة النيل الاهلية الدكتورة إيرين سامي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية، ومدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور محمود شعبان، مدرس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، ومن الجزائر الدكتورة نادية بحرة، الأستاذ في جامعة قسطنطين بالجزائر، وجلسة حول " التحديات في بيئة العمل العلمية" وتشارك فيها بالنقاش الدكتورة أمل أمين، الرئيس المؤسس لمنظمة المرأة في العلوم بلا حدود (WISWB) مصر، وتتضمن فعاليات الورشة في يومها الثاني تدريب لعدد 30 مشارك عن أخلاقيات العمل ومهارات القيادة، وعرض لمجموعة من قصص النجاح.

وأضافت الدكتورة لبنى سعيد، أن نتائج الورشة تسعى إلى وضع توصيات وحلول لسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا و الهندسـة والـريـاضـيـات، وإنهاء التحيزات القائمـة على الجنس في هذا المجال.

