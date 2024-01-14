أمم أفريقيا.. ثنائي عربي في قائمة أعلى المدربين أجرًا

انطلقت منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة كوت ديفوار، وتبحث المنتخبات الأفريقية المختلفة عن التتويج باللقب القاري، ومن أجل ذلك تعاقدت مع مدربين عالميين وبأموال طائلة من أجل تحقيق الحلم.

ونستعرض في السطور التالية 5 مدربين هم الأعلى أجرا في المعترك القاري وعلى رأسهم ثنائي عربي هما جمال بلماضي ووليد الركراكي.

جمال بلماضي..

تتمثل الصدارة في جمال بلماضي المدير الفني الحالي لمنتخب الجزائر وبطل نسخة 2019، والذي ينال الراتب الشهري الأكبر بين كلّ مدربي كأس أمم أفريقيا بقيمة مالية 208 آلاف يورو، ليتفوق على أسماء لامعة في مجال التدريب، مثل هوغو بروس البلجيكي مدرب منتخب جنوب أفريقيا حالياً وبطل نسخة 2017 مع الكاميرون، كما يتفوق على مدربين كبار من المدرسة البرتغالية، هما روي فيتوريا مدرب منتخب مصر وجوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا.

روي فيتوريا..

يأتي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في وصافة قائمة المدربين الأغلى في كأس أمم أفريقيا، على الرغم من أنها التجربة الأولى على مستوى المنتخبات وينال المدرب البرتغالي راتباً شهرياً من الاتحاد المصري، يصل إلى 200 ألف يورو، وهو أكبر راتب يحصل عليه مدرب أجنبي في مصر، ويفوق ما تقاضاه المكسيكي خافيير أغيري في 2019، والبرتغالي كارلوس كيروش في 2022.

جان لويس جاسيت..

يأتي الفرنسي جان لويس جاسيت في المركز الثالث ضمن قائمة المدربين الأعلى أجراً، وينال راتباً شهرياً يصل إلى 108 آلاف يورو، وهو عقد مشروط بالحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية من أجل الاستمرار في منصبه وهو ثاني أعلى مدرب أوروبي أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جوزيه بيسيرو..

يأتي البرتغالي جوزيه بيسيرو في المركز الرابع حيث يقود أحلام منتخب نيجيريا للبحث عن اللقب الرابع في تاريخ النسور، ويحصل على راتب شهري يصل إلى 70 ألف يورو يتقاضاها منذ أكثر من عام.

وليد الركراكي..

يظهر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، في المركز الخامس وثاني أغلى مدرب عربي أجراً، وينال الركراكي 60 ألف يورو، وهو عقد حاز عليه بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.