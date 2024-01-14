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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم موزمبيق السابق: قادرين على تحقيق الفوز أمام منتخب مصر

مباراة مصر و موزمبيق
مباراة مصر و موزمبيق

أكد داريو مونتيرو نجم منتخب موزمبيق السابق أنهم قادرين على تحقيق الفوز أمام منتخب مصر في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال مونتيرو في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " رغم الغيابات التي نعاني منها ولكن منتخب مصر فريق يخوف، ورغم ذلك نحن قادرين على تحقيق الفوز ".

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أمم أفريقيا.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق

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منتخب مصر بزيه الأساسي أمام موزمبيق

وأضاف: " منتخب موزمبيق يعاني من 4 غيابات وعلى كاف أن يعيد النظر في مسألة إيقاف اللاعبين بناء على إنذارات سابقة في التصفيات ".

وتابع: " كان من الأفضل عدم مواجهة مصر في بداية المشوار بكأس الأمم ولكن هذا أصبح أمر واقع أمامنا ولابد من التعامل معه ".

وواصل: " منتخب مصر لا يملك محمد صلاح فقط بل لاعبين محترفين مميزين أيضا غير صلاح، ويملك لاعبين دوليين، والأمر سيكون صعبا وليس سهلا بالنسبة لنا ".

وأكمل: " لا نعرف الخطة أو التشكيل الأساسي لمنتخبنا ولم يظهر أي ملامح للخطة حتى الآن، ولم نكن نتمنى مواجهة مصر في البداية.

واختتم: " روي فيتوريا يعلم جيدا من سيواجهه ولذلك احترم منتخب موزمبيق في تصريحاته قبل المباراة ".

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء اليوم الأحد، وستنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

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