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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر بزيه الأساسي أمام موزمبيق

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة عن لون القيمص الذي سيرتديه منتخب مصر في مباراته الأفتتاحية أمام موزمبيق المقرر له غدا في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

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يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود.

 



و يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدأ في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار .

و ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق غدا الأحد 14 التي ستجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.
وتبدأ مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.
 

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